Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Незнакомый сосед заявил женщине, что имеет право на долю наследства ее бабушки

Незнакомый сосед заявил женщине, что имеет право на долю наследства ее бабушки

Когда скорбишь о потере близкого человека, все становится в сто крат тяжелее. А когда еще и приходится иметь дело с дележкой имущества родственника, меньше всего хочется, чтобы на пороге появился незнакомец, чтобы вмешаться в семейные дела.

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