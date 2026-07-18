Успокаивает лучше мяты, ароматнее лимона: Уникальное растение есть и в нашей полосе

Среди полезных садовых растений есть одно, которое заслуживает особого внимания. Оно неприхотливо, красиво цветёт, обладает множеством ценных свойств и при этом отличается ярким, свежим лимонным ароматом.
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