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Калужские новости

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В результате рейда в Калужской области 63 человека оказались в отделении полиции

В результате рейда в Калужской области 63 человека оказались в отделении полиции

Накануне в Малоярославецком районе правоохранители провели профилактический рейд, в результате которого 63 человека были доставлены в отделениеНакануне в Малоярославецком районе правоохранители провели профилактический рейд, в результате которого 63 человека были доставлены в отделение.

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