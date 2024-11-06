В результате рейда в Калужской области 63 человека оказались в отделении полиции

Накануне в Малоярославецком районе правоохранители провели профилактический рейд, в результате которого 63 человека были доставлены в отделениеНакануне в Малоярославецком районе правоохранители провели профилактический рейд, в результате которого 63 человека были доставлены в отделение.
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