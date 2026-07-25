Умер режиссер «Флеша» и «Секретных материалов» Ральф Хемекер

В США ушел из жизни режиссер «Секретных материалов» и «Флеша» Ральф Хемекер, пишет Variety.«Согласно некрологу, Хемекер скончался 10 июля в своем доме в Глендейле, штат Калифорния», - говорится в публикации.
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