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Петербуржцы продолжают жаловаться на мусор и опавшие листья

Петербуржцы продолжают жаловаться на мусор и опавшие листья

Утром 9 ноября на городском портале «Наш Санкт-Петербург» появилось больше 30 жалоб на мусор. Отметим, что некоторые пользователи оставили жалобы еще вчера вечером, но они были обработаны и получили статус «Рассмотрение» только сегодня.

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