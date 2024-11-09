Петербуржцы продолжают жаловаться на мусор и опавшие листья

Утром 9 ноября на городском портале «Наш Санкт-Петербург» появилось больше 30 жалоб на мусор. Отметим, что некоторые пользователи оставили жалобы еще вчера вечером, но они были обработаны и получили статус «Рассмотрение» только сегодня.