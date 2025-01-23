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Валерий Сухих: Многодетные семьи - серьёзный вклад в развитие института семьи

Валерий Сухих: Многодетные семьи - серьёзный вклад в развитие института семьи

Почетный знак «За достойное воспитание детей» смогут получить семьи с четырьмя детьми. Депутаты краевого парламента в первом чтении одобрили предложенные губернатором Пермского края Дмитрием Махониным изменения в региональный закон о наградах.

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