Везде обман. Глобальная проверка молочной продукции в России дала ошеломительный результат

В результате лабораторных исследований, проведенных Россельхознадзором в 2024 году, было установлено, что 13,09% от проверенных проб молока и молочной продукции не соответствуют заявленному производителем составу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии