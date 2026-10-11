«Доллары, нефть и калий»: NYT раскрыла детали экономического пакета США для России

Экономическая дипломатия: Вашингтон предложил Москве пакет стимулов в обмен на частичное перемирие на Украине Администрация США в лице спецпосланников Дональда Трампа — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера — выдвинула Москве масштабный пакет экономических предложений.
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