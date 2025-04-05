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Диетолог назвала противопоказания для употребления березового сока

Диетолог назвала противопоказания для употребления березового сока

Березовый сок полезен, так как в нем содержатся витамин С, витамины группы В, магний, антиоксиданты, флавоноиды, однако у напитка есть противопоказания, 4 апреля сообщила диетолог Кристина Пришвина в разговоре с «Узнай.

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