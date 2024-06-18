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На новой «Торпедо-Арене» завершено строительство стен и перегородок. Идет монтаж оборудования, устройство кровли и отделка

На новой «Торпедо-Арене» завершено строительство стен и перегородок. Идет монтаж оборудования, устройство кровли и отделка

Как отмечает пресс-служба Корпорации развития Нижегородской области, ледовый дворец в Нижнем Новгороде будет состоять из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек и двух тренировочных ледовых площадок на 250 человек.

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