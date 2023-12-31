Страсть, надежность или понимание: какое качество каждый знак зодиака ищет в своем идеальном партнере Алёна Юрьева Каждый человек ищет в своем идеальном партнере какие-то уникальные качества, которые кажутся ему наиболее привлекательными.
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