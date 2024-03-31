Экс-гендиректор "Спартака" Мележиков оценил слова Абаскаля про бога и состав

Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков при знался, что ему сложно разгадать, что имел в виду главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, когда перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом" заявил, что стартовый состав ему помогает выбирать бог.