Аргументы и Факты

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Экс-глава МИД Британии заявил пранкерам, что Украину не примут в НАТО

Экс-глава МИД Британии заявил пранкерам, что Украину не примут в НАТО

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) пообщались с бывшим главой британского внешнеполитического ведомства, бывшим лидером консерваторов и одним из лучших друзей нынешнего премьера Риши Сунака, Уильямом Хейгом.

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