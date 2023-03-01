Экс-глава МИД Британии заявил пранкерам, что Украину не примут в НАТО

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) пообщались с бывшим главой британского внешнеполитического ведомства, бывшим лидером консерваторов и одним из лучших друзей нынешнего премьера Риши Сунака, Уильямом Хейгом.