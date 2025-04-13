Цыгане и российская армия: вековая традиция уклонения или этническое самосохранение? Ирина ВальковаВ многонациональной России, где армейская служба считается неотъемлемой частью мужского долга, удивительно низкое представительство цыган в рядах Вооружённых сил не может не вызывать вопросов.