Обустройство кухни редко начинается с размышлений о мойке. Обычно всё внимание уходит на цвет фасадов, фактуру столешницы и общее впечатление от гарнитура.
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