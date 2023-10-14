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Аргументы и Факты

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The Strategist: Россия и Саудовская Аравия владеют ключами от цен на нефть

The Strategist: Россия и Саудовская Аравия владеют ключами от цен на нефть

Мировые цены на нефть под свой полный контроль взяли Саудовская Аравия и Россия. При этом наследный принц Мухаммед бен Салман хорошо общается с президентом Владимиром Путиным и стремится к укреплению отношений с Москвой, сообщает профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для The Strategist.

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