The Strategist: Россия и Саудовская Аравия владеют ключами от цен на нефть

Мировые цены на нефть под свой полный контроль взяли Саудовская Аравия и Россия. При этом наследный принц Мухаммед бен Салман хорошо общается с президентом Владимиром Путиным и стремится к укреплению отношений с Москвой, сообщает профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для The Strategist.