❗️⚡️На фоне насыщения Балтийского региона патрульными катерами, БПЛА оптико-электронной разведки, дальними противолодочными самолётами P-8A Poseidon, а также подводными дронами гидроакустической разведки ОВМС НАТО, а также поиска Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией юридических (и не только) инструментов блокирования российского танкерного флота в Финском заливе череда странных инцилентов продолжается на морских транспортных путях между Санкт-Петербургом и Калининградом.