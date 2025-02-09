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Русское оружие

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❗️⚡️На фоне насыщения Балтийского региона патрульными катерами, БПЛА оптико-электронной разведки, дальними противолодочными самолётами P-8A Poseidon, а также подводными дронами гидроакустической разведки ОВМС НАТО, а также поиска Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией юридических (и не только) инструментов блокирования российского танкерного флота в Финском заливе череда странных инцилентов продолжается на морских транспортных путях между Санкт-Петербургом и Калининградом.

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