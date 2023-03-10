Показавшую семейный отдых Собчак поймали на лжи

Телеведущая Ксения Собчак попала в неудобную ситуацию перед своими поклонниками. Подписчики уже не раз замечали, что светская львица часто постит фотографии не одновременно с событиями, которые на самом деле происходят в это время в ее жизни.
Телеведущая Ксения Собчак попала в неудобную ситуацию перед своими поклонниками. Подписчики уже не раз замечали, что светская львица часто постит фотографии не одновременно с событиями, которые на самом деле происходят в это время в ее жизни.
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