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  • Виктор Журихин
    Не важно кто она, но она права на все 100%, как бы тебя не карёжило...Симоньян допустил...
  • Вадим Скоробогатов
    Симоньян права...Только взрывом гасят пламя при пожарах на нефте и газо скважинах...А гасить НАДО.Симоньян допустил...
  • mark kapustin
    По барабану!!!Показавшую семейн...

Показавшую семейный отдых Собчак поймали на лжи

Показавшую семейный отдых Собчак поймали на лжи

Телеведущая Ксения Собчак попала в неудобную ситуацию перед своими поклонниками. Подписчики уже не раз замечали, что светская львица часто постит фотографии не одновременно с событиями, которые на  самом деле происходят в это время в ее жизни.

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