Жителей Москвы предупредили о резком похолодании и дождях в выходные

В выходные температура воздуха составит 12–16 градусов тепла днем, и 2–7 градусов тепла ночью.<strong>В выходные дни в столице ожидается резкое понижение температуры до +12 градусов, дожди и усиление ветра <a href="https://news.
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