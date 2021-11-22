CAS отменил пятилетнюю дисквалификацию российского бадминтониста Хакимова

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова и отменил его пятилетнюю дисквалификацию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх