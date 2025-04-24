Эндокринолог предупредила об опасности употребления ледяной воды для здоровья

Она негативно влияет на состояние носоглотки Употребление холодной воды может негативно повлиять на состояние носоглотки, наибольшей опасности подвержены пожилые люди и люди с удаленными миндалинами, сообщила РИА Новости эндокринолог Наталья Новикова.
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