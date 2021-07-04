smi.today

1 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oddy Rash
    Уж сколько кровушки у Китая иноземцы попили, даже России рядом не стоять.Китай пригрозил я...
  • Саша Николаев
    дА И ФИГ С НЕЙ...ТОЖЕ-НОВОСТЬ ТИРАЖИРУЮТ..))У певицы МакSим о...
  • Елена Котенева
    Я что-то не поняла: при чём тут на Российский Крым к укрофашингтону?На фиг нам их метеопрогнозы.У себя пусть прогнози...Стихия обрушилась...

Перерасчет субсидий в июле, сколько продлится и кто окажется "за бортом": "85% получателей..."

Перерасчет субсидий в июле, сколько продлится и кто окажется "за бортом": "85% получателей..."

В Украине стартовал перерасчет субсидий, и не всех ждет продление автоматически, а некоторых и вовсе лишат государственной помощи О нюансах процесса рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Прямий".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх