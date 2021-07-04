Перерасчет субсидий в июле, сколько продлится и кто окажется "за бортом": "85% получателей..."

В Украине стартовал перерасчет субсидий, и не всех ждет продление автоматически, а некоторых и вовсе лишат государственной помощи О нюансах процесса рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Прямий".
В Украине стартовал перерасчет субсидий, и не всех ждет продление автоматически, а некоторых и вовсе лишат государственной помощи О нюансах процесса рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Прямий".
Свежие комментарии