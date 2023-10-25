Постпред Израиля в ООН назвал речь Гутерреша о нападении ХАМАС шокирующей

«Не достоин возглавлять ООН»: посол Израиля требует отставки Гутерриша.Секретаря ООН Антуниу Гутерреша раскритиковали за выступление во время заседания СБ ООН, где он заявил, что ХАМАС напал на Израиль не просто так, для этого были предпосылки.
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