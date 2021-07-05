Курганская область: Случайное знакомство в один из служебных дней привело к созданию крепкого и дружного союза Николая и Кристины Яковлевых

В 2017 году Кристина Серебрякова была сотрудником самого «не женского» подразделения УМВД России по г.
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