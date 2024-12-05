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Царьград

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В Ростовской области главе Зернограда продлили арест до 6 января

В Ростовской области главе Зернограда продлили арест до 6 января

Меру пресечения на время следствия продлили по решению суда.Районный отдел СУ СК России по Ростовской области обратился в суд с ходатайством о продлении избранной ранее в отношении главы Зернограда Ирины Полищук меры пресечения.

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