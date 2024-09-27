«Радиостанция Судного дня»: тайна УВБ-76 и её загадочные сигналы Ольга ВайленкоВ последние годы всё чаще в публичном пространстве обсуждаются загадочные радиостанции, чьи сигналы, по мнению некоторых, могут иметь скрытую связь с государственными тайнами и военными операциями.