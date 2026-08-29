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Иран признал серьёзное сокращение внешней торговли на треть из-за санкций

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о значительном снижении объёмов внешней торговли страны. По его словам, импорт и экспорт Ирана сократились примерно на треть, что связано с действием американских санкций и ограничениями на морскую торговлю.

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