Иран признал серьёзное сокращение внешней торговли на треть из-за санкций

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о значительном снижении объёмов внешней торговли страны. По его словам, импорт и экспорт Ирана сократились примерно на треть, что связано с действием американских санкций и ограничениями на морскую торговлю.
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