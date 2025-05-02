Власти Сирии усиливают меры безопасности на территории друзов возле Дамаска

Сирийское правительство укрепляет усилия по обеспечению безопасности в городах с друзским большинством на юге Сирии, стремясь стабилизировать районы как в сельской Эс-Сувейде, так и в пригородах Дамаска после недавних беспорядков, 2 мая сообщает Asharq Al-Awsat.
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