Сербия хочет созвать Совбез ООН

Президент Сербии Александар Вучич 2 февраля заявил, что будет добиваться созыва срочного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения эскалации с частично признанным Косово из-за его решения ввести евро в преимущественно населенных сербами северных районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии