НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

37 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    покажут то, что осталось после грабежа камуноидами...😢Эрмитаж готовится...
  • Надежда Белугина
    https://stihi.ru/avtor/beluginaru ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ Надежда Белугина-Подюжская Никогда не исчезнет Россия! Не...Минобороны: четыр...
  • Воробей
    Ну, учитывая, что автор говорит, в не очень грамотном предложении: "аналогичная ситуация наблюдается во всём мире", р...Социальный психол...

Балерина Мариинского театра Светлана Савельева стала первой на всероссийском конкурсе артистов балета «Арабеск»

Балерина Мариинского театра Светлана Савельева стала первой на всероссийском конкурсе артистов балета «Арабеск»

Конкурс проходил в Пермском театре оперы и балета в 18-й раз По итогам XVIII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск-2024» имени Екатерины Максимовой артистка балета Мариинского театра Светлана Савельева стала обладательницей первой премии (женской) в старшей группе, третьей премии, медали и звания лауреата международного конкурса за исполнение современной хореографии, а также премии жюри прессы конкурса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх