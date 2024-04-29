Балерина Мариинского театра Светлана Савельева стала первой на всероссийском конкурсе артистов балета «Арабеск»

Конкурс проходил в Пермском театре оперы и балета в 18-й раз По итогам XVIII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск-2024» имени Екатерины Максимовой артистка балета Мариинского театра Светлана Савельева стала обладательницей первой премии (женской) в старшей группе, третьей премии, медали и звания лауреата международного конкурса за исполнение современной хореографии, а также премии жюри прессы конкурса.