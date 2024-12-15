Четыре российских журналиста погибли в этом году

15 декабря - День памяти корреспондентов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей В этом году при выполнении своих профессиональных обязанностей погибло четыре российских журналиста, рассказал председатель Союз журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.