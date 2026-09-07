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Царьград

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Eurometal оценила риск 300 тыс. сокращений в ЕС

Eurometal оценила риск 300 тыс. сокращений в ЕС

Европейская федерация дистрибуции и торговли сталью, трубами и металлами Eurometal оценила возможные потери рабочих мест в промышленности Евросоюза до конца 2026 года в 300 тыс.

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