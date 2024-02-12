Андрей Назаров: «Все попытки изолировать Россию проваливаются. Путин – самый популярный человек в мире, наша экономика – сильнейшая в Европе. В спорте мы тоже на ведущей роли»«

С весны 2022 года хоккейные сборные России отстранены от международных турниров. «Шведы и финны выступают против возвращения сборной России на международную арену, а также допуска нашей сборной на чемпионат мира 2025 года и Олимпийские игры 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии