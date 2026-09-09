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Царьград

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Белый дом представил Трампа героем The Legend of Zelda

Белый дом представил Трампа героем The Legend of Zelda

Белый дом представил видеоролик, где президент США Дональд Трамп изображен героем из игры The Legend of Zelda.

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