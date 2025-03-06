Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кептицин
    Год!!! Терешкова там изблевала бы весь космос.Мыло кончилось, б...
  • ninikooo Митусова
    Депортировать в  Турцию! Немедленно из страны вон! Всякая мразь в ВУЗАх преподает! Куда смотрит Ректор и деканат?!«Турки ждут!»: в ...
  • Евгений Алексеенко
    Здесь он предал Евгения,которого знал более 20 лет,а это уже подло!«Рвался к ядерной...

«Банальный дед-говорун»: у Трампа иссяк фонтан

«Банальный дед-говорун»: у Трампа иссяк фонтан

БлокнотРУ Дональд Трамп не поразил своим выступлением перед обеими палатами Конгресса США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Очень сильная личность. Уже только то, что выпер гендерную братву и запретил в школах эту пропаганду - уже большой плюс. Хотя бы не извращенец, а трезвый нормальный человек.
Ответить
18 час.
Евгений Кузнецов
Слишком много шума и болтовни а вот особых делов пока нет.
Ответить
15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Нам не может нравиться все его дела. Но то, что взялся и уже немало сделал-НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ !!! НЕ ДЕДУШКА БО !!!
Ответить
15 час.
наверх