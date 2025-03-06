БлокнотРУ Дональд Трамп не поразил своим выступлением перед обеими палатами Конгресса США.
«Банальный дед-говорун»: у Трампа иссяк фонтан
Комментарии
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М
Мария
Очень сильная личность. Уже только то, что выпер гендерную братву и запретил в школах эту пропаганду - уже большой плюс. Хотя бы не извращенец, а трезвый нормальный человек.
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18 час.
Евгений Кузнецов
Слишком много шума и болтовни а вот особых делов пока нет.
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Нам не может нравиться все его дела. Но то, что взялся и уже немало сделал-НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ !!! НЕ ДЕДУШКА БО !!!
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15 час.
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