«Банальный дед-говорун»: у Трампа иссяк фонтан

М Мария Очень сильная личность. Уже только то, что выпер гендерную братву и запретил в школах эту пропаганду - уже большой плюс. Хотя бы не извращенец, а трезвый нормальный человек.

Евгений Кузнецов Слишком много шума и болтовни а вот особых делов пока нет.