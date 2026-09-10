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ИА Регнум

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Мирный житель погиб, еще один пострадал от ударов ВСУ по Белгородской области

Мирный житель погиб, еще один пострадал от ударов ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины один человек погиб, еще один мирный житель получил ранения.

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