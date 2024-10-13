Суд отказал СК в аресте главы якутского поселка, где собаки растерзали девочку

Главу якутского поселка Чульман Нерюнгринского района Сталика Дерягина не стали заключать под стражу и отпустили под личное поручительство, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики Саха (Якутия).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии