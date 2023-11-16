В правительстве Вологодской области начались кадровые перестановки

ВОЛОГДА, 16 ноября, ФедералПресс. В вологодском правительстве произошли кадровые перестановки. Предполагается, что заместителем врио губернатора назначат Инну Синягину, которая пока является руководителем администрации главы региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии