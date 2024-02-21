Старые «Сапсаны» сделают комфортнее

В РЖД рассказали, что ожидает старые составы «Сапсанов» изнутри. Порядка половины парка циркулирующих между российскими столицами «Сапсанов» новые, оборудованные розетками, современными креслами и хорошим освещением.
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