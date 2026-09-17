DR: американские военные обследовали аэропорт в Гренландии

Военные США провели измерительное обследование аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для его потенциального использования силами НАТО в будущем.
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