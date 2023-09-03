Пятый канал

31 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Хороший актер и человекПавел Трубинер ст...
  • Геннадий Бережнов
    Как и дед - Спотыкач старался убежать от действительности, но не получается! Шольц предал свою нацию интересам США и ...Олаф Шольц получи...
  • Геннадий Бережнов
    Еще два судна успешно прошли по нашему временному зерновому коридору говорит Зеленский и смотрит в сторону России. Хо...Зеленский сообщил...

К бою готовы всегда: слаженная работа российской армии в зоне СВО

К бою готовы всегда: слаженная работа российской армии в зоне СВО

Евросоюз помогает Киеву, но с весны не может отправить очередной транш на 500 миллионов евро. Не может или не видит смысла? Наступление ВСУ завязло, чего тратиться? Кто владеет информацией, тот владеет миром — еще один старый принцип управления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх