К бою готовы всегда: слаженная работа российской армии в зоне СВО

Евросоюз помогает Киеву, но с весны не может отправить очередной транш на 500 миллионов евро. Не может или не видит смысла? Наступление ВСУ завязло, чего тратиться? Кто владеет информацией, тот владеет миром — еще один старый принцип управления.
Евросоюз помогает Киеву, но с весны не может отправить очередной транш на 500 миллионов евро. Не может или не видит смысла? Наступление ВСУ завязло, чего тратиться? Кто владеет информацией, тот владеет миром — еще один старый принцип управления.
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