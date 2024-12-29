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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИА не будет менять тесты на изгиб передних антикрыльев перед сезоном-2025

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис сообщил, что Федерация не собирается ужесточать тесты на деформацию передних антикрыльев.

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