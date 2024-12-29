ФИА не будет менять тесты на изгиб передних антикрыльев перед сезоном-2025

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис сообщил, что Федерация не собирается ужесточать тесты на деформацию передних антикрыльев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вяльбе о Кубке России: «В прошлом году было видно, насколько все ребята хотели обыграть Большунова, но в этом году другой интерес»
- «Твоя боль – наша боль, все ее чувствуют». Хорнер о беседе с Ферстаппеном после провала в Венгрии
- Боярский о 75-летии: «Я стал злобным и ворчливым старикашкой. По-доброму завидую футболистам «Зенита». Их молодости, энергии, азарту, мастерству. Понимаю: я так не смогу»
Свежие комментарии