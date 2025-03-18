Дмитрий Василец: Украина призналась, что сбивает свои самолеты

Каким образом Украина сбивает свои собственные самолеты и вертолеты? Какие проблемы могут возникать из-за отсутствия нормальной системы «свой-чужой»? Какое влияние оказывает Россия на действия личного состава украинской армии? Спустя четыре года войны народный депутат Марьяна Безуглая сделала шокирующее заявление: «Примерно половина украинских самолётов и вертолётов сбивается силами противовоздушной обороны Украины».