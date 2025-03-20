Мариинский театр открывает новый сезон фестиваля «Гений места» в Пскове

В Пскове, на родине Модеста Мусоргского, 20 марта стартует масштабный фестиваль «Гений места». Валерий Гергиев и артисты Мариинского и Большого театров вновь представят музыкальные произведения великих русских композиторов.
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