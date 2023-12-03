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Не только «Винни Пух»: еще 8 душевных и смешных советских мультфильмов Федора Хитрука,

Не только «Винни Пух»: еще 8 душевных и смешных советских мультфильмов Федора Хитрука,

Их должны посмотреть все-все-все! фото: кадр из мультфильма «Винни Пух» (1969)Сегодня, 3 декабря, мы с грустью вспоминаем замечательного советского мультипликатора — режиссера, сценариста, художника Федора Хитрука: в этот день уже одиннадцать лет назад, в 2012 году, Федора Савельевича не стало.

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