Акции Apple с начала года подешевели на 22% из-за скандалов

Акции Apple упали на 22% с начала 2025 года, об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ. К этому могли привести многочисленные судебные разбирательства компании, рассказал «Известиям» преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Даниил Аржаков.