В Китае мужчина пострадал, пытаясь защитить женщину от нападения

В китайской провинции Хунань произошёл инцидент, в ходе которого 69-летний житель Цзэн Фаньлинь получил серьёзное повреждение — часть его носа была откушена, когда он вмешался в конфликта между мужчиной и женщиной.
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