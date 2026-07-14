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FiNE NEWS

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В Китае мужчина пострадал, пытаясь защитить женщину от нападения

В китайской провинции Хунань произошёл инцидент, в ходе которого 69-летний житель Цзэн Фаньлинь получил серьёзное повреждение — часть его носа была откушена, когда он вмешался в конфликта между мужчиной и женщиной.

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