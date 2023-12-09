СК опроверг сведения о смерти ребенка во Владивостоке из-за корейской еды

Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Приморскому краю выступило с опровержением сообщений о том, что во Владивостоке несовершеннолетний скончался из-за употребления корейской еды.
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