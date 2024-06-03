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Личка о давлении из-за работы в России: «Не было, честно скажу. Комментарии больше не читаю – я свободный человек, могу работать там, где хочу»

– Как планируете провести отпуск? – Поеду домой в Прагу, у меня дочка пойдет в школу. Планирую сходить с сыном на футбол, отдохнуть.

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