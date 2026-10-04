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Царьград

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Зеленский назвал дроны России проблемой из-за нехватки боеприпасов

Зеленский назвал дроны России проблемой из-за нехватки боеприпасов

Владимир Зеленский назвал новые реактивные дроны России серьёзной проблемой. С его слов, F-16 и МиГ сбивают 60% дронов, но запасы боеприпасов сокращаются.

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